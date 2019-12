Lange Zeit mussten die Mädchen und Jungen der Katholische Grundschule St. Peter auf ein großes attraktives Klettergerüst verzichten. Das alte Spielgerät war in die Jahre gekommen und musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Nun ist endlich die Zeit des Wartens vorbei. Seit einiger Zeit können die Grundschulkinder in den Pausen nun auch wieder ihre Geschicklichkeit und Kraft an einem neuen Klettergerüst erproben. Highlight dieses tollen Spielgerätes ist sicherlich die Kletterwand, die etwas Mut erfordert, um sie bis zum letzten Tritt zu erklimmen.

Multifunktionales Klettergerüst

Bürgermeister Frank Tatzel freut sich gemeinsam mit Helga Karl (Leiterin des Fachbereiches Schule, Sport und Kultur), Stefanie Kaleita (Stellvertreterin) und Schulleiterin Gabi Krekeler über das zusätzliche Spielangebot für die Kinder der Katholischen Grundschule St. Peter. Rund 29.000 Euro hat die Stadt Rheinberg investiert, um den Grundschülern wieder ausreichende und abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Das multifunktionale Klettergerüst steht im Übrigen, wie der gesamte Spielplatz dieser und aller Rheinberger Grundschulen, außerhalb der Schul- und Betreuungszeiten allen Kindern zur Verfügung.