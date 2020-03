Der neue Abfallkalender, gültig ab Mai, wird zurzeit an alle Rheinberger Haushalte verteilt. Der Dienstleistungsbetrieb hofft, dass die im Abfallkalender geplanten Daten trotz der Corona-Pandemie eingehalten werden können und es keine weiteren Einschränkungen bei den Anmeldungen/Abfuhren gibt. Sollte es dennoch dazu kommen, dass die ein oder andere Tour bereits ausgebucht ist, bittet der DLB um Verständnis. Die Abfallberatung hat sich bewusst ab der neuen Ausgabe für eine kostengünstige Version entschieden. Auf den ersten Seiten stehen alle wichtigen Informationen zum Thema Abfallentsorgung/-verwertung. Zudem gibt es einige Änderungen bei der Abholung von Sperrmüll (ab sofort werden zum Beispiel Türen, Zargen, Laminat, Parkett, Paneele, Aquarien/Terrarien nicht mehr mitgenommen). Eine Liste über das, was über den Sperrmüll entsorgt werden kann, gibt es unter www.rheinberg.de. Rund um die Uhr besteht die Möglichkeit, Sperrmüll, Grünschnitt sowie Wertstoffe (Elektro- und Metallschrott) online unter www.rheinberg.de anzumelden. In der Zeit vom 5. bis 10. Oktober ist wieder eine „Umweltwoche“ geplant. Weitere Infos zur Abfallberatung unter Tel.: 02843/171-125 sowie -149 oder per email unter abfallberatung@rheinberg.de.