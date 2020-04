Geht es im Lokalkompass um Politik, so halten sich die Frauen zurück. Männer dominieren die Diskussionen. Dabei geht es doch um alle, um Männer und Frauen, auch gerade, wenn es um Coronapolitik geht.

Ich frage mich: Was ist mit euch Frauen los? Ordnet ihr euch willig unter? Wollt ihr gar keine Gleichberechtigung? Wollt ihr euch auf Nettigkeiten beschränken? Oder meint ihr tatsächlich, keine Ahnung zu haben? Welches Verständnis von eurer Rolle in der Gesellschaft habt ihr eigentlich? Wollt ihr nur wie die Margerite blühen?