In der Printausgabe unter der Überschrift "Wir feiern Geburtstag" schreibt Monika Meurs, redaktionell verantwortlich fürs WochenMagazin Moers und Umgebung und zugleich Moderatorin des LK Moers, in ihrer Kolumne:

"Wir sind noch nicht ganz volljährig, deswegen auch noch jung und wild: Am 17. Juni 2010 ging unsere Internet-Community-der Lokalkompass (LK) - auch für Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Neukirchen-Vluyn, Rheurdt und Kempen-Tönisberg an den Start. ... Seit 2010 wächst und gedeiht das mittlerweise 10 Jahre junge "Kind LK" im Internet. Und woran liegt das? An der Vielfalt der BürgerReporter, den Berichten aus der Nachbarschaft, Fotos und Schnappschüssen, Kommentaren und Diskussionen. Unsere BürgerReporter sind es, die die Nahrung liefern, die der Lokalkompass zum Wachsen und Gedeihen braucht - in Schrift und Bild. Sie alle schnüren die Schuhe, die das Online-Portal zum Laufen benötigt. Wie bieten Nachrichten, Gewinnspiele, spannende Foto-Wettbewerbe und eine Plattform mit immer wieder neuen Verbesserungen und Veränderungen. Eine Vielzahl von Anregungen und Vorschlägen,Kritik wie auch Lob gab es in den letzten Jahren aus dem Kreise der LK-Community. Absolut wünschenswert. ... Unsere BürgerReporter sind Herz und Seele des Portals. Ich kann mir zum Geburtstag unserer Internet-Community nur eins wünschen: Macht weiter so, kommentiert, lest, berichtet. Wir bleiben gemeinsam am Ball. Und backen wir uns doch einfach mal gemeinsam einen (virtuellen) Geburtstags-Kuchen.

Happy Birthday, liebe Communiy!"