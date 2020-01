Viele LK-User scheinen mir sehr zufrieden mit ihrem Leben zu sein, eine kleine Zahl scheint mir weniger zufrieden und kaum jemand wirklich unzufrieden zu sein. Die aktiveren LK-User, egal, in welcher Gruppe sie sich befinden, so habe ich den Eindruck, suchen allerdings oftmals - so mein Eindruck - fieberhaft nach Gründen, warum sie nach außen hin unzufrieden sein müssten. Alles tatsächlich Negative, das erfahrungsgemäß Quote bringt, wird in masochistischer Manier hervorgekramt, publiziert und beklagt, unterstützt von der Bekundung eigener Betroffenheit. Alles traurig, alles schlimm, alles kaum zu fassen, ist die Devise. Und in dieser künstlich erzeugten Projektion suhlt man sich - und ist dabei in seinem Inneren äußerst zufrieden. Eigentlich geht es um weitere Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung aus einer komfortablen Situation heraus. Ich will mich da nicht ausnehmen, auch wenn ich mich mit meinen Beiträgen bemühe, wirklich relevante Themen anzusprechen.

Und die Wirklichkeit: In unserem Land kann die überwältigende Mehrheit der Menschen sehr zufrieden sein mit ihrem Leben.



Wer zustimmen oder widersprechen will, möge das tun.