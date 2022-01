Traditionelle Ortsbegehung des

CDU-Ortsverbandes Orsoy

Anfang Januar hatte der CDU Ortsverband Orsoy zur traditionell durchgeführten Ortsbegehung geladen. Im Mittelpunkt stand dieses Mal die schwierige Parkplatzsituation, aber auch der Zustand der Fahrradwege in und um Orsoy.

Was nun?

Um die angespannte Parkplatzsituation zu verbessern, fiel der Fokus unter anderem auf ein freies Grundstück an der Kreuzung Am Gildenkamp, Kuhdyk und Rheinberger Straße. Die Nähe zum Wohngebiet Am Kuhteich könnte hier mit einem zirka 1400 Quadratmeter großen Baugrundstück zu einer Entspannung in den angrenzenden Wohngebieten führen, wodurch sich verschiedenste neue Möglichkeiten bieten.

Hier zu nennen ist ein mögliches Parkverbot auf der Rheinberger Straße, wodurch die Gefahrenlage für Fahrradfahrer, auf dieser viel befahrenden Straße deutlich verbessert werden kann.





Neuer Parkplatz als Konfliktlösung

Zum anderen kam es immer wieder zu Beschwerden, da Autos auf einem gepachteten Parkplatz des SV Orsoy abgestellt wurden. Hier verspricht sich die CDU mit einem neuen Parkplatz eine Konfliktlösung für alle Parteien. Im Rahmen der Umgestaltung des ZUE Geländes bieten sich hier auch weitere Möglichkeiten, um Parkraum zu schaffen.

Möglichkeiten hierzu sollen geprüft werden. Weiter zur Entlastung beitragen würde eine Vergrößerung des Parkplatzes Rheindamm in Richtung Damm. Hier zieht es gerade im Sommer, aber auch in Hochwasser-Situationen, viele Touristen nach Orsoy. Um auch für die Zukunft gerüstet zu sein, wird der Fokus immer mehr auf die Elektromobilität liegen. Ladesäulen könnten am Parkplatz Nordwall errichtet werden, wo bereits vor zwei Jahren ein solcher Parkplatz für Autos und Wohnmobile entstand. Die entsprechende Infrastruktur für Ladesäulen ist bereits vorhanden. Mit dem Blick auf die Fahrradwege sieht der Ortsverband verschiedensten Handlungsbedarf.

Auf der Rheinberger Straße von Edeka Richtung Pelden befindet sich aktuell keine Ausleuchtung, was gerade für Fahrradfahrer ein Gefahrenpotenzial bietet. Da es sich hier um eine Landstraße handelt, fällt die Zuständigkeit in den Bereich des Landesbetrieb NRW. Der Radweg zwischen der Landrat von Laer Straße in Richtung Drießen bietet keine Mindestbreite von 1,5 Metern, wodurch gerade bei Begegnungsverkehr eine Gefahrensituation entsteht. Im Bereich der Ausfahrt und Einfahrt zum Industriegebiet Melkweg würde eine farbliche Kennzeichnung des Fahrradweges für eine bessere Visualisierung für LKW- aber auch für PKW-Fahrer sorgen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass gerade durch das Mobilitätskonzept der Stadt Rheinberg noch viele Anpassungen im Bereich Radwege und Infrastruktur zur Prüfung ausstehen.

Innenstadt attraktiver gestalten

Eine Verbesserung der Parkplatzsituation könnte ein wichtiger Baustein sein, um die Innenstadt auch überregional interessant für Besucher zu machen. Profitieren könnte hiervon der Einzelhandel aber auch die Gastronomie.

Auch in Zukunft möchte sich der CDU Ortsverband Orsoy immer wieder ein Bild von der aktuellen Situation und Problemen vor Ort machen. Angewiesen ist man hier auch auf die Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme aufzeigen, aber auch gern eigene mögliche Problemlösungen darstellen können.

Möglichkeiten hierzu gibt es bei den regelmäßig stattfindenden Ortsbegehungen, aber auch jederzeit über die Vorstandsmitglieder des CDU Ortsverbands Orsoy.