Wie wär's mal in Coronazeiten mit einer Stippvisite nach Trier?

Trier, die älteste Stadt Deutschlands, als Augusta Treverorum Zentrum römischer Macht, wo im 2. bis 4.Jahrhundert n.Chr. einige römische Kaiser residierten, Konstantin der Große wohl der bekannteste unter ihnen. Trier, die Stadt an der Mosel unweit von Luxemburg, ist heute ein Kompendium von 2000 Jahren europäischer Geschichte. Und wer sie spüren will, braucht sich nicht auf lange Wege einzustellen. Allein die fußläufig bestens zu durchstreifende Altstadt mit seinen zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und seinen gastronomischen Betrieben, die zum Verweilen einladen, vermittelt einen repräsentativen Eindruck.

Und hier eine kleine Fotostrecke mit wesentlichen Informationen: