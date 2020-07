Ja, die Botschaft, die FunkeMedienGruppe erwäge, den Lokalkompass vom Netz zu nehmen, flüsterte mir in einem Traum ein mir unbekannter Whistleblower ins Ohr. Ich wurde wach, rieb mir die Augen und dachte: Was für ein Unsinn! Träume sind Schäume.

Doch dann wurde ich nachdenklich. Zu lange schon bin ich, von zwei zwischenzeitlichen Abmeldungen abgesehen, im Lokalkompass tätig, um nicht zu bemerken, was passierte und - noch viel wichtiger - was nicht passierte.

Und ich muss mich fragen: Ist das, was mir der Whistleblower in meinem Traum zuraunt, eigentlich so abwegig?