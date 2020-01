In Bälde könnten unsere Nächte einen zweiten "Mond" bekommen. Wenn auch nicht so nah, so doch so hell. Das Stichwort heißt Beteigeuze (arabisch), die Hand der Riesin. Beteigeuze ist die linke Schulter im Sternbild Orion, bislang einer der am hellsten leuchtenden Sterne am Firmament, 640 Lichtjahre von uns entfernt. Ein Klacks, gemessen an dem 100.000 Lichtjahre messenden Durchmesser unserer Milchstraße. Beteigeuze ist eine Sonne, der gegenüber unsere Sonne ein Staubkorn ist. Beteigeuzes Durchmesser ist 1000mal so groß wie der unserer Sonne.



Nun haben die Astrophysiker festgestellt, dass Beteigeuze seit Oktober 2019 rapide an Leuchtkraft verliert, mit gewisser Wahrscheinlichkeit der Vorbote einer Supernova, einer Explosion, die wochenlang unseren Nachthimmel erhellen würde wie die Helligkeit unseres Vollmondes, bevor Beteigeuze zusammenschrumpfen und nicht mehr zu sehen sein würde: Tod eines Sterns.

Sollte es tatsächlich zu dieser Supernova kommen, so wären wir seit 1604 die ersten Menschen, die mal wieder eine Supernova mit bloßem Auge beobachten könnten. Wahrlich eine seltene Gelegenheit. Ein wahrhaftes Himmelsspektakel. Aber wann genau es soweit sein wird - wer weiß.

Wenn es dann aber soweit ist, nehmen wir mal an, im Jahr 2020, so würden wir wissen, dass Beteigeuze im Jahr 1380, also in unserem Mittelalter, explodiert ist. Denn das, was wir von Beteigeuze am Firmament wahrnehmen, sind die Bilder, die dort vor 640 Jahren ausgesandt wurden. Unser Blick in den Himmel ist immer ein Blick in die Vergangenheit, und je weiter wir ins Weltall blicken, desto weiter blicken wir in die Vergangenheit. Der Grund: Bilder aus dem Weltall erreichen uns mit Lichtgeschwindigkeit, 300.000 km pro Sekunde. Und das Licht von Beteigeuze braucht nun mal 640 Jahre, bevor es unsere Augen trifft.

Der Mond ist übrigens etwas mehr als eine Lichtsekunde von uns entfernt, unsere Sonne acht Lichtminuten.