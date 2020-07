Du bist in den letzten Jahren Hunderte, wenn nicht gar Tausende Kilometer in den Urlaub gefahren. Und was musstest du oftmals feststellen? Entgegen früherer Erfahrung blieben die Frontscheiben deines Autos ziemlich sauber. Keine Spuren verendeter Fluginsekten. Stichwort: Insektensterben.

Im Sommer des Coronajahrs 2020 stelle ich fest: Wieder zahlreiche Spuren verendeter Fluginsekten. Was sagt mir das? Wieder mehr Insekten. Ja, aber warum? Wer hat ihnen eine ungeahnte Vermehrung beschert? Haben sich die Bedingungen für die Insekten schlagartig verändert? Mir fällt nur die kollaterale Umweltpolitik der Coronapolitik ein. Die Einschränkungen angesichts Corona haben der Umwelt wieder Luft verschafft.

Eine subjektive Erfahrung. Aber womöglich wird sie bestätigt durch viele andere subjektive Erfahrungen und wird so zu einer objektiven Erfahrung.