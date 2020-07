Da staune ich nicht schlecht und traue meinen Augen nicht, lugt da aus einer Hängegeranie doch ein weißer Trieb hervor, sogar mit weißen Blütenknospen. Eine andere Pflanze, die sich in Geraniengebiet drängt? Nein, der Trieb setzt an der roten Hängegeranie mit den grünen Blättern an.

Welche Farbe werden wohl die geöffneten Blüten haben? Die nächsten Tage werden es erweisen. Ein Blatt selbst deutet auf einen Kampf zwischen Weiß und Grün hin, denn es ist halb weiß und halb grün.

Was geht da vor?