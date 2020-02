Zumeist entwickeln sich europäische Sturmtiefs beim kanadischen Neufundland, bevor sie ihren Zug über den Atlantik nach Europa antreten. Beim bevorstehenden Orkan Sabine ist die Entstehungsgeschichte ein wenig länger.

Ihre Kindheit verbrachte Sabine noch zur Wochenmitte als subtropisches Tiefdruckgebiet über dem Süden der USA, bevor es sich auf den Weg nach Nordwesten machte, im Gepäck tropische Luft aus dem Golf von Mexiko. In Kanada eingetroffen, stieß Sabine auf sehr kalte Polarluft. Es begann, hektisch zu werden mit heftigen Luftbewegungen. Die zunächst harmlose Sabine wuchs heran zu einem Sturmtief, das vom Jetstream, einer kräftigen mäandrierenden Westströmung in einer Höhe von um die 10 km, jetzt über den Atlantik Richtung Europa getrieben wird mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern, während bei uns der Frühling noch sein blaues Band durch die Lüfte flattern lässt.



Sobald Sabine nach ihrer 4000 km langen Atlantiküberquerung die nördliche Nordsee vor der norwegischen Küste erreicht, erwartet man laut der Wetterberechnungen einen Schwenk nach Süden, so dass Sabine Deutschland einen stürmischen Besuch abstatten wird, dessen Attribut "stürmisch" durch Luftdruckgegensätze noch befeuert wird. Das ist die Reifezeit in Sabines Leben, in der sich Sabine richtig austoben wird.

Anschließend, in der nächsten Woche, wird Sabine irgendwo in Europa ihren Geist aushauchen. Dann bleibt uns nur noch zu sagen: Rest in peace.