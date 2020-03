Ach, die armen Schulkinder! Wie hat sich doch ihre Situation während der Coronazeit geändert! War vor kurzem noch ihr selbstverständlicher Tagesablauf "Schule - Hausaufgaben - sich mit Freunden treffen", so sind sie zurzeit an die Wohnung gefesselt, die bei manchen vielleicht großzügig, bei vielen aber auch beengt ist, wo wenig Raum für die Privatsphäre jedes Familienmitglieds ist.

Die Lehrer bemühen sich unterdessen, den Schulkindern Lernfutter zu präsentieren, damit die schulfreie Coronazeit keine zu großen Lücken reißt. Und da sitzen sie zu Hause, die fleißigen Schüler genauso wie die faulen. Die fleißigen Schüler geraten womöglich in ihrem Bemühen an die Verzweiflungsgrenze, da die virtuelle Präsenz der Lehrer begrenzt ist, ziehen vielleicht auch ihre Eltern in die Verzweiflungssituation hinein, die faulen Schüler, die ohnehin nicht viel auf Hausaufgaben geben, und deren gibt es inzwischen genügend, langweilen sich zu Tode, denn das Zocken an Playstation & Co. ist auch nicht unbegrenzt zufriedenstellend, und gehen ihren Eltern vielleicht gehörig auf die Nerven.

Und wie ist es mit dem Rausgehen? Jugendliche gehen dann eigentlich nicht einkaufen, auch nicht spazieren (uncool). Nein, sie wollen sich mit Freunden treffen, Fußball spielen, chillen oder abhängen. Das geht aber nicht. Also doch wieder zurück zur Familie, mit ihr zu Hause oder außerhalb etwas unternehmen. Aber was unternehmen? Fast alles ist geschlossen. Und je länger die Coronazeit mit ihrem Kontaktverbot andauert, desto größer wird die Gefahr von Aggressionen. Wer weiß, wie sehr der Haussegen in vielen Familien schon in Schieflage geraten ist?

Ach, die armen Schulkinder ... und ach, die armen Eltern!