Endlich wieder Regelbetrieb an unseren Schulen. Nächste Woche Mittwoch geht es los. Schüler freuen sich, Lehrer freuen sich (Begriffe geschlechtsübergreifend). Die Coronazeit von März bis zu den Sommerferien mit ihrem Homeschooling und ihrem beschränkten Präsenzunterricht war bildungstechnisch zwiegespalten und insgesamt wenig effektiv, auch wenn manche Schüler am Ball blieben - viele andere aber nicht. Das Gelbe vom Ei war es jedenfalls nicht. Und die Belastung der Elternhäuser war mitunter groß. Insgesamt eine nicht zufriedenstellende Situation.



Und deshalb jetzt zum bevorstehenden Beginn des Schuljahres 20/21 im Regelbetrieb ein Aufatmen aller Beteiligten, der Eltern, der Schüler und der Lehrer. Gleichwohl: Das Coronavirus ist immer noch da. Politik und Menschen haben aber inzwischen gelernt, wie man Bildungsansprüche und Virenschutz unter einen Hut bekommen kann. Im März, als alle in Schockstarre versetzt waren, war die Zeit noch nicht reif, um angemessen mit dem Virus umzugehen. Inzwischen ist Besonnenheit eingekehrt. Der Regelbetrieb wird aufgenommen mit einem Teil der AHA-Regel (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske), wobei die beiden A alternativ verstanden werden. 1,5 Meter Abstand ist im Regelbetrieb nicht durchgängig möglich, deshalb die Alltagsmaske, auch während des Unterrichts, zumindest in den weiterführenden Schulen. Gut so.

Alltagsmasken im Unterricht muten Schülern wie Lehrern manches zu, an der Sinnhaftigkeit lässt sich allerdings kaum zweifeln. Die Bildung der Schüler aufs Spiel zu setzen, wäre die Alternative. Aber wer will das schon? Also Unterricht mit Maske. Und dabei dürfte sich ein Phänomen einstellen, das schon in den letzten Wochen vor den Sommerferien zu erahnen, wenn nicht gar festzustellen war: In unsere Schulen kehrt ungeahnte Disziplin ein. Die Alltagsmaske wirkt Träumereien, Quatschereien und Störungen entgegen. Die Lehrer, die bislang Disziplinprobleme zu beklagen hatten, werden sich über überraschende Aufmerksamkeit der Schüler freuen, was letztendlich dem Lernerfolg ganzer Lerngruppen zugute kommen wird.

Lassen wir uns einem guten Start ins neue Schuljahr entgegensehen.