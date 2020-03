Amazon dürfte jubeln über den Coronavirus. Natürlich nur geschäftlich. Schon jetzt deutet sich an, dass die Wirtschaft weniger produziert. Entscheidend ist allerdings, dass die Menschen nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit konsumieren. Persönliche Kontaktarmut ist angesagt. Menschen meiden Menschen. Das traditionelle Shoppen lässt nach.

Der Konsumdrang der Menschen bleibt aber und wird sich sein Ventil suchen. Und das bietet sich geradezu durch das Online-Shopping an. Und wer bietet sich da an? Klar, natürlich Amazon. 2020 dürfte für Amazon, auf jeden Fall in Deutschland, ein Rekordjahr werden. Alles andere wäre geradezu paradox. Bleibt für Amazon zu hoffen, dass sich ihre Mitarbeiter nicht infizieren.