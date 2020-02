Budberg, Samstag Abend, 21:30 Uhr. Dunkelheit hat sich längst ausgebreitet. Nur noch wenige Menschen unterwegs. Am Penny-Markt brennt noch Licht. Voll war es gestern und heute, wie mir vom Verkaufspersonal bestätigt wird.

Aber jetzt? Fast leer. Normal zu der vorgerückten Stunde.

Aber viele Regale? Auch fast oder völlig leer. Nicht normal.

Ich stutze.

Wer jetzt noch H-Milch sucht? Fehlanzeige!

Wer Zucker sucht? Fehlanzeige! Stopp: Würfelzucker ist noch da.

Wer seine großen Flaschen Mineralwasser oder Cola sucht? Fehlanzeige!

Gängige Nudelprodukte? Fehlanzeige!

Das Konservenregal? Fast leer!

Frischfleisch? Nur noch Reste!

Küchenrolle für den reinlichen Budberger? Fehlanzeige!

Toilettenpapier? Fehlanzeige!

Alles ausverkauft! Und das schon seit heute Nachmittag.

Warum habe ich noch nichts davon gehört, dass der Dritte Weltkrieg morgen ausbricht und Budberg im Zentrum liegt?

Ich bekomme Angst, flüchte aus dem Penny-Markt mit meinen wenigen Waren, die ich zuvor natürlich noch bezahlt habe, halte Ausschau nach Kriegsflugzeugen am Himmel, schaue mich immer wieder um und eile nach Hause, schaue mir meine dortigen dürftigen Vorräte an, bekomme noch mehr Angst, sprinte durchs Treppenhaus nach unten in den Keller, verbarrikadiere mich dort und zünde eine Kerze an.

Und da sitze ich nun, von Sorge fast aufgefressen.

Mir kommen Stoßgebete über die Lippen:

Herr, lass uns die Katastrophe überleben!