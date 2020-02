Die AfD, obgleich "nur" von etwas mehr als einem Zehntel der deutschen Bevölkerung getragen, schafft es zu polarisieren. Die überwältigende Mehrheit der etablierten Parteien, die Bürgerlichen, die Demokraten nach ihrem Selbstverständnis, sie sind entsetzt. Und auch sie polarisieren immer mehr:

Besorgter Bürger = Rechtspopulist = Faschist = Nazi.

Was für eine Ablehnung von Differenzierung, was für eine Relativierung der nationalsozialistischen Vergangenheit!

Was sollen junge Menschen davon halten, dass alles im Dunstkreis der AfD den Begriffen Faschismus und Nationalsozialismus zugeordnet wird? Dann kann das früher doch alles nicht so schlimm gewesen sein. Wie fatal! Aber was sollen sie denken?

Und der einfache Bürger, der es besser weiß, was macht er? Mancher schwimmt im Strom, mancher hält mit seiner Meinung hinter dem Berg. Nur den Mund halten.

Dabei bedeutet Demokratie doch auch Auseinandersetzung, einander zuhören, überzeugen und um Lösungen ringen.