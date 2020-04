Schaut man in die Nachrichten von Fernsehen, Funk und Presse - Corona, Corona, Corona, überall nur Corona. Auf Internetportale lässt sich diese Feststellung ohne Weiteres übertragen. Als gäbe es auf der Welt keine wichtigen Themen neben Corona mehr, als würde auf der Welt nichts anderes geschehen. Es zählt fast nur noch der Coronablick auf Deutschland. Kurz heben die Medien mitunter den Kopf und schauen auf einige andere EU-Länder und flüchtig womöglich noch auf wenige andere Länder, allerdings nur noch im Zusammenhang mit Corona. Aber auch in diesem Coronazusammenhang hat sich der Medienblick längst nach innen auf Deutschland gewandt.

Alles andere, was in der Welt passiert, ist in die Schublade der Nichtnachrichten geschoben worden.

Wer weiß schon, was aus den Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze geworden ist?

Wer weiß schon, was in Idlib los ist, was mit den Flüchtlingen an der syrisch-griechischen Grenzen los ist?

Wer weiß schon, ob das Mittelmeer noch als Flüchtlingsroute genutzt wird?

Wer weiß schon, was im Nahen und Mittleren Osten los ist, in Israel, im Iran, in Saudi-Arabien, im Jemen usw.. Krisen- und Kriegsgebiete werden nicht mehr wahrgenommen, dabei sind sie nicht von der Erdoberfläche verschwunden.

Wer weiß schon, ob Staatssysteme immer autokratischer umgestaltet werden?

Wer weiß schon ..., wer weiß schon ..., wer weiß schon ...?

Und warum wissen wir's nicht? Weil es für die Medien nur noch Corona, Corona, Corona gibt, genauer gesagt, Corona in Deutschland.

Ist das die einzige Aufgabe der Medien, ist das ihr Selbstverständnis?

Geht es den Medien nur noch um Quote? Dabei sollte es ihnen doch um umfassende Nachrichten gehen. Es geht da auch um Verantwortung.

Außerdem: Die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze, von Erdogan dorthin gekarrt, hat er wieder ins Inland verfrachtet, zumeist weit weg von Griechenland, wo sie mehr schlecht als recht in Internierungslagern leben.