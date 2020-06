Was ist nicht schon alles anlässlich der Coronakrise gesagt und geschrieben worden, Negatives wie Positives - es zu wiederholen, wäre müßig und überflüssig. Aber manches ist unberücksichtigt geblieben oder gar unbemerkt. Dazu zählt sicherlich ein großer Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler an unseren Schulen: Und der trägt den Namen Selbstdisziplin.

Gut, während des Homeschoolings lief vieles suboptimal. Die Lernwilligen zogen mit, die übrigen mehr oder minder nicht. Die Elternhäuser spielten sicher auch eine Rolle. Aber nach dem ausschließlichen Homeschooling kam ein Gemisch aus Homeschooling und Präsenzunterricht, der die Schülerinnen und Schüler in Anbetracht des rollierenden Systems zumindest für einige auseinanderliegende Tage in die Schule geführt hat, und das bis heute, sieht man von den Grundschulen ab, die bereits zu einem Vollbetrieb angewiesen wurden.

Welche Beobachtungen konnten gemacht werden während des Präsenzunterrichts mit geteilten Lerngruppen? Hier kann jetzt nur eine subjektive Einschätzung folgen, solange keine umfassenden empirischen Erhebungen vorliegen:

Endlich einmal keine Klassengrößen von 30 plus minus, dürften die Lehrkräfte innerlich gejubelt haben. Die ewige Forderung der Pädagogen nach kleineren Lerngruppen wurde Wirklichkeit - Corona hat diese Forderung, wenigstens für Wochen bis Monate, durchgesetzt. Lehrkräfte konnten, auch wenn sie auf manche Unterrichtsmethoden verzichten mussten, völlig ungestörten Unterricht umsetzen.

Und die Schülerinnen und Schüler? Sie akzeptierten die Desinfizierung der Hände, sie wuschen sich vor dem Unterricht in gebotenem Abstand die Hände, sie trugen einen Mund-Nasen-Schutz, den sie bereitwillig während des Unterrichts anbehielten. Die Abstände im Klassenraum wurden respektiert, die Schülerinnen und Schüler waren allesamt sehr aufmerksam, träumten nicht, quatschten nicht - kein Vergleich mit Vorcoronazeiten. Die Schülerinnen und Schüler verhielten sich stark fokussiert auf den Unterrichtsgegenstand und äußerst selbstdiszipliniert. Ganz neue Erfahrungen. Corona hat es tatsächlich geschafft, viele Schülerinnen und Schüler zu einem für sie ganz neuen Verhalten zu bewegen, deren Basis nur als Selbstdisziplin zu benennen ist.

Bleibt zu hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler durch Corona Erfahrungen gemacht haben, die in ihnen nachhaltig wirken, die in ihnen die Erkenntnis weckt, was für sie wichtig ist.