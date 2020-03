Wer redet zurzeit vom Klimawandel? Kaum jemand. In den Schlagzeilen? Nicht zu finden. Schlechte Zeiten für Greta, die der Menschheit so manches nicht erlauben will. Stattdessen in den Schlagzeilen: Das Coronavirus. Das Thema überlagert alles. Dabei ist es doch eher zufällig eng verflochten mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Und, Greta, lass dir gesagt sein, der Coronavirus hat zumindest kurzfristig mehr Einfluss auf unser Klima als du und die ganze Fridays-for-Future-Bewegung.

Lieferketten werden unterbrochen, Produktionen, Exporte und Importe lassen nach, Handelsströme gehen zurück. Weltweiter Verkehr wird zurückgefahren. Flüge werden rigoros gestrichen.

Jens Spahn, deutscher Gesundheitsminister, appelliert: Weniger reisen, nach Möglichkeit von Zuhause aus arbeiten, Wege besser zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen statt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und einiges mehr. Sein Signal: Bremst eure Mobilität.

Was bedeutet das, ob deutschland- oder weltweit? Treibhausgase werden verringert in einer weltweit konzertierten Aktion. So sorgt das Coronavirus, zumindest solange er virulent im Bewusstsein der Menschheit ist, für effektive Maßnahmen gegen den menschengemachten Klimawandel. Vielleicht wird das Coronavirus-Drama uns Menschen sogar langfristig Wege aus dem Klimawandel weisen.