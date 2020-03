Als es im Sommer vergangenen Jahres um den Umgang mit dem Klimawandel ging, wie man ihm gegensteuern kann, habe ich hier im LK des Öfteren die Reduzierung des Verkehrs als großem Klimakiller angemahnt. Ich plädierte für wohnortnahe Versorgung, für Videokonferenzen im geschäftlichen Bereich statt persönlicher Treffen, für weniger Reisen zu touristischen Zielen, da vieles, was man dort sehen kann, längst digital vorliegt, und manches mehr. Und jetzt, da wir uns vom Coronavirus in Haft nehmen lassen, sehen wir, dass vieles in meinem dargestellten Sinne auch möglich ist. Das Internet kann die klimarelevanten Belastungen des Verkehrs überwinden. Wir alle beweisen es derzeit. Und das kann eine entscheidende Lehre aus dem Kampf gegen das Coronavirus sein. Ja, wir können durch die Reduzierung des Verkehrs, durch das Stoßen der gehuldigten Mobilität von ihrem Thron wesentlich beitragen zum Stoppen des Klimawandels.