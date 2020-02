Schütten wir die neuesten Entwicklungen in Sachen Coronavirus, Wirtschaftskrise und Flüchtlinge in einen Topf, so ist ein explosives Gemisch zu befürchten, das uns schon bald um die Ohren fliegen könnte.

Coronavirus, aktuell das Topthema. Ob die Bedrohung, deren Tragweite völlig unklar ist, besonnen und nachhaltig gemanagt werden kann, ist fraglich.

Niemand weiß, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt.



Wirtschaftskrise: Das Coronavirus hat schon längst eine Wirtschaftsdelle ausgelöst. Deutsche Unternehmen spüren jetzt schon Engpässe bei der Zulieferung. Der wahre Riss der Lieferketten, besonders aus China, dürfte in Anbetracht des wochenlangen Seetransports erst in Kürze voll auf die heimische Wirtschaft schlagen.

Kurzarbeit? Entlassung? Vokabeln, die lange ein Nischendasein fristeten.

Flüchtlinge: Erdogan hat die Grenzen nach Westen Richtung EU geöffnet, womit er diese und die Nato zwingen will, sich zu Komplizen in seinem Syrienkrieg zu machen, was ihm allerdings nicht gelingen kann. Wie lange können Griechenland und Bulgarien die EU-Außengrenze schützen vor Flüchtlingen, die in der Türkei nicht zuletzt mittels erheblicher EU-Gelder gut behandelt wurden und keiner Verfolgung ausgesetzt waren.

Welche Signale sendet die in der Flüchtlingspolitik völlig zerstrittene EU?

Und welche Signale sendet Deutschland?

Stehen wir womöglich vor einer gesellschaftlichen Zerreißprobe?



Und wenn diese drei Problembereiche, nämlich Coronavirus, Wirtschaftskrise und Flüchtlinge, jetzt zusammenkommen, so kann eine sehr, sehr schwierige Zeit vorhergesehen werden.