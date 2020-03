Schaut man sich an, welche Länder vom Coronavirus gebeutelt werden, so stößt man fast ausnahmslos auf die Industrieländer unserer Erde, auf die wirtschaftlich starken Länder, die besonders intensiv auf den Pfaden der Globalisierung wandeln. Ob die aktuelle Pandemie im Nachhinein an der Globalisierung etwas ändert, darf bezweifelt werden, hat sie doch weiteres Wirtschaftswachstum generiert.



Unterdessen bleibt Afrika, das in den Netzen der Globalisierung eine unbedeutende Rolle spielt, vom Coronavirus weitgehend verschont trotz aller Horrorszenarien für den Kontinent zu Beginn der Ausbreitung. Vor wenigen Tagen waren 140 Infizierte auf dem Kontinent gemeldet. Inwieweit genetische und klimatische Ursachen eine Rolle spielen, ist noch unklar. Übrigens kommt auch Südamerika in Sachen Pandemie noch recht glimpflich davon zum aktuellen Zeitpunkt.

Sollte die Pandemie allerdings auf Afrika übergreifen, dem Globalisierungsverlierer, der außerdem über dürftige Gesundheitswesen verfügt - kein Vergleich mit unserem etwa -, so kann Schlimmes befürchtet werden. Die Globalisierungsprofiteure stellen die größte Gefahr für Afrika dar. Demzufolge muss Afrika alles gegen einen Import des Coronavirus aus Asien, Europa und Nordamerika tun. Wer könnte es dem Kontinent vergönnen, sich abzuschotten? Südamerika tut's auch schon. Dennoch wird auch der ohnehin arme Kontinent Afrika von wirtschaftlichen Kollateralschäden heimgesucht werden.