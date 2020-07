Der Stuttgarter Polizeipräsident kündigt im Zusammenhang mit den jüngsten Krawallen in der Stadt an, die Polizei werde auch den familiären Hintergrund der mutmaßlichen Täter untersuchen, so auch, ob ein Migrationshintergrund vorliegt. Aufruhr deswegen nicht nur in Stuttgart. Die Wellen schlagen umgehend hoch über das politische Deutschland. Saskia Esken (SPD) gibt sich "nachhaltig verstört". Auch aus anderen Parteien erfolgt heftigste Kritik.

Hier ein Artikel der Welt dazu:

https://www.welt.de/politik/deutschland/article211478205/Krawalle-in-Stuttgart-Polizeipraesident-will-Familienhintergrund-recherchieren-lassen.html

Und hier die Frage:

Darf die Polizei bei mutmaßlichen Delinquenten nach Migrationshintergrund recherchieren? Oder ist das schon Rassismus?

Zusatzfrage: Sollten die Vandalen dingfest gemacht werden, die die Alltagsmenschen in Rheinberg zerstört haben - dürfte die Polizei nach der Herkunftsgeschichte der Täter forschen? Kann das relevant sein?