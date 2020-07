Schweine werden zum Schlachthof gebracht, dort beruhigt, in der Regel mit einem Übermaß an Kohlendioxid betäubt - und dann mit einem kraftvollen, bewussten Schnitt zum Tode befördert. Niemand, der später das Fleisch isst, womöglich mit leckerer Soße und schmackhaften Beigaben, will davon etwas wissen. Der Tod des Tieres wird verdrängt.

Meine Oma, ich erinnere mich, packte damals das Huhn, drückte es auf einen Holzklotz und schmetterte dann das Beil auf seinen Hals hernieder. Manches Huhn lief anschließend noch kopflos einige Meter über den Hof, bis es tot zusammenbrach.



Schlachtung war bislang in unserer Gesellschaft etwas Hingenommenes, etwas Notwendiges. Derweil ändert sich allerdings das Bewusstsein, nicht zuletzt durch Tönnies & Co. Das Tier bekommt immer mehr Menschliches. Und dadurch bekommt der Mensch Probleme mit seinem Tun. Vegetarier dürften jubeln und sich bestätigt fühlen. Viehwirtschaft auf dem Abstellgleis? Können wir, die Nachfahren der Jäger und Sammler, ohne geschlachtete Tiere leben? Reicht das Fleisch natürlich zu Tode gekommener Tiere, um unsere ausgewogene Ernährung zu sichern? Wer züchtet dann überhaupt noch Tiere?

Der Metzgerberuf ist zurzeit bereits kein beliebter mehr. Fleisch verarbeiten, in Ordnung. Aber das Schlachten? Immer mehr verpönt. Dafür ist uns das Tier als Lebewesen inzwischen emotional viel zu nah gekommen. Skrupel befällt die Menschen. Werden wir ohne tierische Nahrung auskommen können?

Die weiland hochgelobte Veredelungswirtschaft mit der menschengemachten Nahrungskette Pflanze-Tier-Mensch steht immens in der Kritik. Es hat etwas Moralisierendes. Wohin der Weg der moralischen Skrupel führen wird? Ich weiß es nicht. Nur noch pflanzliche Nahrung? Aber sind Pflanzen nicht auch Lebewesen? Eine "Schlachtung" der Pflanzen? - Nein, nein, nein! Das führt zu weit.

Schwierig, schwierig, schwierig!