Keine Frage, dass eine Gesellschaft wie die deutsche Rassismus und pauschalisierender Diskriminierung von Gruppen entgegenwirken muss, will sie ihren Ansprüchen gerecht werden. Was man unter Rassismus im weiteren Sinne versteht, ist eine im Denken oder im Handeln sich manifestierende Abwehrhaltung gegenüber einer Gruppe, die völlig unabhängig von der Beurteilung Einzelner ist. Weiße, Schwarze, Christen, Juden, Muslime, Zigeuner (Sinti und Roma), Heteros, Schwule, Lesben, u.v.m. sind solche Gruppen. In allen solchen Gruppen finden sich Menschen, die bei unserem Urteil nicht gut dastehen, die man gar verurteilt oder strikt ablehnt, ohne dass die Gruppen abgelehnt werden.

Nun wird gesagt, Sprache präge die Wirklichkeit. Deshalb finden Säuberungen in der deutschen Sprache statt. Bestes Beispiel: Der Neger, dieses geächtete N-Wort. Der Begriff soll nach Ansicht der Sprachpolizisten, wer auch immer diese sein mögen, unauflösbar mit der Unterdrückung während des Kolonialismus verbunden sein, als viel Unheil über die Schwarzen kam, und müsse deshalb verschwinden. Das N-Wort bedeute Rassismus. Seit wann aber lassen Wörter Rückschlüsse auf eine Haltung zu? Wurde der bayerische Innenminister etwa dadurch zum Rassisten, dass er vor Jahren Roberto Blanco einen netten Neger nannte? Glaubt jemand das ernsthaft? Aber egal, der Begriff "Neger" ist erfolgreich verbannt worden. Wir reden alle inzwischen von Schwarzen oder Blacks, Farbigen oder PoC. Abgehakt. Haben die Schwarzen eigentlich jemals in ihrer Gesamtheit die Löschung des Wortes "Neger" verlangt? Ach ja, die Mohren, die müssen auch noch ganz weg. Und, oh Gott, heute las ich in Kästners "Emil und die Detektive" auf einer Seite dreimal das Wort "Neger". Da muss doch was getan werden! War Kästner ein Rassist?

Wie sieht's mit dem Wort "Zigeuner" aus? Noch nicht ganz verbannt, da es das Zigeunerschnitzel ja immer noch gibt. Im Übrigen befleißigen wir uns der Begrifflichkeit "Sinti und Roma". Muss man nicht Alexandras "Zigeunerjunge" auf den Index stellen?

Und wie sieht's mit dem Wort "Jude" aus? Über viele Jahrhunderte ein Wort der Ausgrenzung, der Verurteilung, der Ablehnung. Die Juden blicken auf eine sehr lange Verfolgungsgeschichte zurück. Pogrome gegen sie sind ihnen wahrlich nicht fremd. Diese Verfolgungsgeschichte kulminierte in der nationalsozialistischen Ideologie und dem Holocaust. Wo ist da die Sprachpolizei? Man hört nichts von einer geforderten Umbenennung in "Menschen alttestamentarischen Glaubens". Was ist da los?

Und die Schwulen, oftmals als Schimpfwort gebraucht. Als solches hat es aber einigermaßen versagt, da die Schwulen sich selbst so benennen und den Begriff umdeuten konnten in etwas Respektables. Gut gemacht. Tragt den Namen weiterhin mit Selbstbewusstsein. Ihr seid auf keine Sprachpolizei angewiesen.

Da fragt man sich natürlich, warum man nicht auch die Begriffe "Neger" und "Zigeuner" umgedeutet hat. Stattdessen wird der zum Rassisten erklärt, der von Negern oder Zigeunern spricht. Vielleicht sollten wir auch Wörter Wie "Jude" oder "Schwuler" nicht mehr in den Mund nehmen. Die Sprachpolizei wird uns den Weg weisen.

Rassismus ist eine Haltung, die sich nicht an Wörtern festmachen lässt. Und den wirklichen Rassisten täte es weh, würden ihre Wörter nicht mehr als rassistische Wörter taugen.

Aber ... wir sind Teil eines Zeitgeistes und schwimmen mit, bemühen uns um "korrekte" Wörter, wenn der Zeitgeist es verlangt. Ob die Sprachpolizei den Rassismus und die Diskriminierung allerdings eindämmt, kann mit einem Fragezeichen versehen werden.