Szenario: Montag ist Schule. Eltern schicken ihr Kind zur Schule. Auf dem Weg wird es erschlagen von einem umgestürzten Baum. Tot.

Aber von vorne: Sabine kommt. Am Sonntag wird sie erwartet, und vor Montag Vormittag wird sie nicht wieder verschwunden sein. Sabine, das ist ein Orkan, der von Norwegen kommend Deutschland überqueren wird. Friederike, aber auch Kyrill kommen in den Sinn. Diese Sturmtiefs haben Bäume umgeknickt, als wären es Streichhölzer gewesen. Und jetzt steht Sabine vor der Tür. Und Eltern fragen sich: Fällt der Unterricht für mein Kind aus? Wie entscheiden die Verantwortlichen? Aber wer sind die Verantwortlichen?

Das Land NRW legt die Entscheidung in die Hände der Kommunen, Schulen und Eltern. Viele Kommunen in NRW haben sich schon jetzt entschieden, dass die Schule ausfällt. Andere Kommunen geben die Verantwortung an die Schulen weiter.

Und die Schulen bzw. deren Schulleitungen? Sie sind unsicher, wollen einerseits den Unterrichtstag, der dem Steuerzahler ohnehin viel Geld kostet, wollen andererseits aber auch kein Kind in Gefahr bringen. Sagen sie den Unterricht ab, sind sie gewiss auf der sicheren Seite. Sagen sie den Unterricht nicht ab, werden sie ihrem steuerfinanzierten Bildungsauftrag gerecht. Welche Entscheidung ist verhältnismäßig? Schwierig.

Aber da ist nun mal die Schule, die den Unterricht aufrechterhalten hat. Und auf dem Schulweg ist ein Kind von einem umgestürzten Baum erschlagen worden. Tot. Wer trägt Verantwortung? Die Schule oder die Eltern des Kindes, die es zu Hause hätten lassen können - oder gar diejenigen, die die Verantwortung delegiert haben?