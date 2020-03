Von den älteren Generationen unbeachtet, von vielen Heranwachsenden und jungen Erwachsenen bejubelt und angehimmelt, die Rapper der Musikszene. Aber was sich dort mitunter schon seit Jahren abspielt und den Konsumenten der Rap-Songs als natürliche Selbstverständlichkeit eingehämmert wird, ist skandalös, weil menschenverachtend, lässt das Umweltsaulied, das so viel Aufregung geerntet hat, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Frauen als beliebig zu nutzender Gebrauchsgegenstand. Da wirkt das Gegenargument künstlerischer Freiheit nicht nur lächerlich, sondern perfide und abscheulich. Es ist einfach nur zum Kotzen - und nicht nur zum Entsetzen, es ist zum Empören und Anklagen. Und deshalb kann man die Kampagne #unhatewomen von Terres des femmes nur unterstützen und ausrufen: Endlich klagt mal jemand an.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein kurzes Video, das man sich hier jetzt anschauen sollte:



Frauenverachtung im Rap