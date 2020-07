So muss es nicht, so könnte es aber gewesen sein:

Die Dunkelheit hat bereits eingesetzt. Eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener hängen im Rheinberger Stadtpark ab. Nun bewegt sich die Gruppe durch den Park und stößt wieder auf eine lebensgroße Betonfigur, die genauso wie die anderen gestern noch nicht da war.

"Hey, guck mal, was ist das denn?" fragt einer seine Kumpels.

"Die Alte scheint wohl baden gehen zu wollen", feixt ein anderer, "wohl etwas spät."

"Die gehört doch längst nach Hause", lacht ein Dritter aus der Gruppe. "Papi wartet bestimmt schon auf dich."

Der Erste schaltet sich wieder ein: "Sag schon, was machst du hier? Das kann bei Dunkelheit gefährlich sein." Die Betonfigur antwortet nicht. "Hörst du nicht", und dabei drückt er sein Gesicht an das Gesicht der Figur, "dass wir mit dir reden? Schon mal etwas von Respekt gehört?" Die Betonfigur schweigt weiter. "Kommt, Leute", wirft der Zweite ein, "wir wollen ihr helfen, nach Hause zu kommen, bevor sie sich noch erkältet." Gelächter in der Gruppe. Und schon "helfen" sie ihr. Mit vereinten Kräften stemmt man sich gegen die doch schwere Betonfigur. Die Verankerung gibt nach. Die Figur gerät in Schräglage. Und schon kippt sie und der Beton zerspringt beim Aufprall. "Das tut uns aber leid", spotten die jungen Männer, "wir wollten nur helfen." Sie klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und kriegen sich vor Lachen kaum ein. "Komm, wir gehen", fordert der Leader der Gruppe auf, "ich bin müde. Hier ist jetzt ja sowieso nichts mehr los."



Ja, so oder ähnlich könnte es gewesen sein.

Ist so etwas Dummheit oder geistige Verwahrlosung?

Oder vielleicht Folge von Versäumnissen in der Erziehung?

Dummheit allein dürfte kaum reichen für eine Erklärung.

Liebe Täter, liebe Eltern dieser Täter, wenn ihr nicht den letzten Rest an Respekt verlieren wollt, so wisst ihr, was jetzt zu tun ist.

Da ist eine Künstlerin aus Witten, Christel Lechner, die mit ihrem Ensemble "Alltagsmenschen" Kunst geschaffen hat, das bereits über Jahrzehnte in vielen Gegenden Deutschlands, hauptsächlich in NRW, zur Schau gestellt wurde. Verantwortliche für das Kulturleben Rheinbergs haben es geschafft, für dieses Jahr viele dieser inspirierenden Betonfiguren nach Rheinberg zu holen, wo sie den öffentlichen Raum zieren. Einige Figuren zeigen sich in diesem Jahr auch in den benachbarten Kommunen Moers und Kamp-Lintfort.

Nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Betonfiguren sind jetzt diejenigen, die voller Verantwortung für ihre Kommune die ungewöhnliche und doch so am Alltag orientierte Kunstausstellung an Land ziehen konnten, auf Verantwortungslose getroffen, die am Vandalismus Spaß zu haben scheinen. Womöglich sind diese Verantwortungslose auch nur arme Würstchen, was allerdings nicht für eine Entschuldigung taugt.