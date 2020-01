Ich schaue soeben die ZDF- Dokumentation "Ein Tag in Auschwitz". Ich habe mich mit meinen 65 Jahren schon so oft mit dem Holocaust beschäftigt. Ich sollte abgestumpt sein - bin es aber nicht. Ich bin erschüttert und frage mich: Wie konnte mein Land Deutschland zu so etwas fähig sein? Verabscheuungswürdig ist weit untertrieben. Aber es ist geschehen.

Welches unverdientes Glück ist Deutschland dennoch nach der Nazizeit zuteil geworden!

Hätte es die gleiche Nazizeit mit all seinen eigentlich gar nicht realisierbaren Gräueltaten in Frankreich, Großbritannien oder welchem Land auch immer gegeben, wie würden wir dann heute auf dieses Land schauen?

Die Deutsche können einfach nur dankbar sein, auch wenn uns, den Nachfolgegenerationen, keine Schuld trifft.

Ich verneige mich vor allen Ermordeten der Nazizeit.