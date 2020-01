Fällt der Name Gerd Müller, denkt man natürlich an den legendären Mittelstürmer des FC Bayern München und der deutschen Fußballnationalmannschaft. Fast unbeachtet von der Öffentlichkeit gibt es aber auch den Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), der einen hervorragenden Job macht und dabei klare Kante zeigt. Er ist jemand, der mit Herz und Verstand das Lippenbekenntnis der Fluchtursachenbekämpfung mit Leben zu füllen versucht. Fluchtursachen haben Europa erhebliche Migrationsstürme beschert, werden es in Zukunft wieder tun, während die Migration zurzeit nur eine Atempause einlegt, wenn, ja wenn nichts Entscheidendes passiert.



Jedem, der ehrlich zu sich selbst ist, dürfte klar sein, dass die meisten Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Europa begeben, das nicht aus Gründen der Verfolgung tun. Nein, die Armutsmigration bzw. Wirtschaftsmigration ist ins Zentrum gerückt. Politisch oder religiös Verfolgten reicht es, ein sicheres Nachbarland zu erreichen.

Wer die wirtschaftlich begründeten Fluchtursachen bekämpfen will, der muss für mehr Gerechtigkeit in der Weltwirtschaft sorgen, der muss die Armut in den unterentwickelten und Entwicklungsländern bekämpfen und das Attribut sozial der sozialen Marktwirtschaft ernst nehmen, nicht nur bezogen auf die Inlandswirtschaft. Und das tut unser Entwicklungsminister Gerd Müller. Derzeit geht ihm die Werbung um superbillige Produkte in unseren Discountern und Lebensmittelmärkten gehörig auf den Geist. 'Supergeil' ist für ihn nur 'superdreist': "2,88 Euro für 500 Gramm Kaffee, das ist auf die Dauer nur durch Ausbeutung der Erzeuger möglich. 'Supergeil' ist dann nur noch superdreist und superunmoralisch." Das scheint ihm nicht recht zu passen mit der Selbstverpflichtung von Aldi, Edeka, Rewe u. Co., mit der sie den Erzeugern in der so genannten Dritten Welt existenzsichernde Preise für Mangos, Bananen oder Kaffee zusichern, auch wenn er diese Selbstverpflichtung goutiert. Da geht ihm etwas nicht zusammen: "Die Kampfpreise, mit denen mancher Lebensmittelhändler in diesen Tagen wirbt, lassen mich am Problembewusstsein zweifeln." Müller will beispielsweise eine Mindestpreisschwelle beim Einkauf von Bananen in Ecuador oder Kakao in Ghana. Die Erzeuger von Kaffeebohnen bekämen 0,50 Euro für 500 Gramm, die Erzeuger von Bananen 0,14 Euro für ein Kilogramm, 0,07 Euro für die Herstellung einer Tafel Schokolade. "Geizhandel", so Müller, "führt zur Verarmung", die außerdem nur dadurch kompensiert werden könnte, dass Kinder in die Arbeit geschickt würden. Dass dadurch erforderliche Bildung unterbunden wird, ist offensichtlich. Müller: "Für die Billigbananen bei uns werden dort Sklavenlöhne gezahlt, so dass dort Kinder arbeiten müssen, damit die Familien überleben.

Mit Blick auf eine gerechte Weltwirtschaft meint Müller: "Unsere Nahrung muss uns etwas wert sein."

Quelle der Zitate: Neue Osnabrücker Zeitung