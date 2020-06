Ausgehend von den USA überzieht eine Antirassismuswelle die Welt. Die Demonstranten wollen endlich aufräumen mit dem Rassismus in der Welt. Und das ist gut so, denn Rassismus ist menschenverachtend und ungerecht und verursacht viel Leid. Rassismus entspringt einem Herrenmenschendenken, der Annahme, dass die Ethnien einer Wertigkeitsrangliste unterworfen sind und man jederzeit nach unten treten darf. Warum sollte das so sein? Genetisch sind alle Menschen einander dermaßen nahe, was auch für Schwarze und Weiße gilt, so dass Diskriminierung völlig fehl am Platz ist.

Derzeit wird Antirassismus in Deutschland fast ausschließlich in Bezug auf Farbige diskutiert. Dabei sind mir schwarze Deutsche mitunter viel lieber bzw. näher als manche weißen Deutsche. Der Rassismus erscheint mir, das muss ich auch erwähnen, nicht als Einbahnstraße. So etwa behandeln manche Deutschen ohne Migrationshintergrund die türkischstämmigen oder arabischstämmign Deutschen mit einer rassistischen Attitüde, umgekehrt aber auch, um nur ein Beispiel zu nennen.

Wir, und damit meine ich alle Deuschen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, sollten ihre Mitmenschen nur danach beurteilen, was sie tun, wie sie sich verhalten. Unter allen Menschen, die Deutsche sind, gibt es gewiss auch so genannte Arschlöcher, die können Migrationshintergrund haben oder auch keinen. Das ist für die Beurteilung allerdings völlig unerheblich. Die Herkunft, die Ethnie, darf kein Kriterium für unser Urteil sein. Unser Urteil muss auf anderem Grunde stehen. Und da kommen die Werte ins Spiel, um die Europa über viele Jahrhunderte gerungen hat.