Corona stellt Staaten, stellt Menschen vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Der momentane Kampf gegen das Coronavirus setzt die Gesundheit an oberste Stelle, der alles andere sich unterordnen muss. Und solange die Menschen nicht vom finanziellen Ruin bedroht sind, folgen sie dem Primat der Gesundheit aus humanitären Gründen gern. Aber schon jetzt, Tage nach den ersten die Wirtschaft betreffenden Einschränkungen im gewohnten Leben, zeichnen sich wirtschaftliche Einbußen für viele Unternehmen und deren Beschäftigten ab. Nicht von ungefähr nimmt der deutsche Staat unvorstellbare Geldsummen in die Hand, um die finanzielle Gefahr abzufedern. Das geht eine gewisse Zeit. Aber was ist eine gewisse Zeit? Nobody knows. Oder vielleicht doch?

Wer zurzeit das Augenmerk auf die Gesundheit und das Augenmerk auf die Wirtschaft als gleichermaßen relevant verkündet, kann sicher sein, an den Pranger gestellt zu werden. Wie kann man nur Menschenleben aufs Spiel setzen! Dabei ist die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Kollaps nicht von der Hand zu weisen. Und solch ein Kollaps, den wir in der Nachkriegszeit womöglich noch nie hatten, könnte zu Verwerfungen führen, nicht zuletzt zu nicht geahnter Armut und lebensbedrohlichen Lagen, die das Gefühl einer Stunde Null hervorrufen, einer Stunde Null, die völlig offen lässt, was wird.

Gesundheit oder Wirtschaft, Tote oder Armut - was für eine Alternative! Ein Dilemma halt! In welche Richtung man auch steuert, es könnte falsch sein. Oder lassen sich gesundheitliche und wirtschaftliche Erwägungen zusammenbringen?