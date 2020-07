Ich verstehe Recep Tayyip Erdogan, Präsident der heutigen Türkei. Er wollte die Istanbuler Hagia Sophia, die vielleicht bedeutendste Sehenswürdigkeit der Türkei, wieder zur Moschee machen. Und er hat es geschafft und erntet den Dank vieler Türken.





Geschichtlicher Rückblick



Etwa ein Jahrtausend war die Hagia Sophia die bedeutendste christliche Kirche des Byzantinischen Reiches, hervorgegangen aus dem oströmischen Imperium Romanum. Dann eroberten die Osmanen das Reich und machten die Hagia Sophia zu einer Moschee, zu einem Gotteshaus des expandierenden Islam, was sie ungefähr ein halbes Jahrtausend auch blieb, bis, ja bis da eine Zeitenwende stattfand und der legendäre Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal, genannt Atatürk, Vater der Türken, das vollzog, was vorher schon in vielen anderen Ländern dieser Welt geschah: Die Trennung von Staat und Religion. Atatürk wollte eine laizistische türkische Republik. Seit seiner Regierungszeit vor etwas weniger als hundert Jahren wurde die Hagia Sophia zu einem Museum, eine von Christen und Muslimen gleichermaßen gewürdigte Stätte, ein Weltkulturerbe halt.

Erdogan vs. Atatürk



Doch Erdogan ist nicht Mustafa Kemal. Er will keine moderne, keine offene Türkei, er will eine islamische Türkei, und - er will an der Macht bleiben. Erdogan hat erkannt, dass sich die Gesellschaften überall dort spalten, wo die Religion auf dem Rückzug ist. Die Bindungskraft der Religion hat vielerorts noch kein Pendant gefunden und spielt den Herrschenden nicht mehr in die Hände. Auch das hat Erdogan erkannt und ist deshalb bemüht, die Religion zum Vehikel seines Machterhalts zu machen. Vieles andere Politische, was seine Herrschaftsrolle ins Wanken bringen könnte, gerät plötzlich zur Nebensache. Erdogan schwingt sich also zum politischen und religiösen Führer auf. Und Religion hat es an sich, insbesondere im Islam, tabuisiert, nicht hinterfragt zu werden. Somit, so die Schlussfolgerung, würde er, Erdogan, auch nicht hinterfragt werden. Solch eine Strategie ist in den ehemals christlich dominierten Staaten nicht denkbar. Da hat die Geschichte längst andere Fakten geschaffen.

Erdogan - ein neuer Sultan



Erdogan spricht bei der Umwidmung der Hagia Sophia zu einer Moschee von einer Sehnsucht, die das Volk immer schon erfüllt habe. Und die Gläubigen bestätigen es und reaktivieren ihre Überzeugung von einem Sieg des Islam über das Christentum. Im Unterbewusstsein wird der Gedanke einer Renaissance des Osmanischen Reichs virulent, und dessen geliebter Anführer heißt Recep Tayyip Erdogan. Wer sich künftig gegen ihn wendet, wendet sich im Bewusstsein vieler gläubiger Muslime gegen den Islam.

Erdogan handelt in gewisser Weise folgerichtig - und wohl auch erfolgreich. Und insofern kann man ihn verstehen. Ob man seine Vorgehensweise gutheißt, ist eine ganz andere Frage.