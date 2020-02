Bürgerschaftswahlen in Hamburg: AfD-Wähler scheinen nachdenklich geworden zu sein. AfD, knapp unter 5 Prozent. Der Aufwind für die AfD scheint gestoppt. Manchen gemäßigten AfD-Wählern dürften Björn Höcke und sein Flügel schon immer suspekt gewesen sein. Sie hatten allerdings nicht damit gerechnet, dass dieser Flügel immer stärker in der AfD wird. Jetzt scheinen viele AfD-Wähler Konsequenzen in ihrem Wahlverhalten zu ziehen, denn zu den Nazis gerechnet zu werden, das möchten sie nicht, zumal sie sich auch nicht als solche fühlen.

Ob von Hamburg ein bundesweites Signal ausgeht, bleibt abzuwarten. Es ist jedenfalls ein Zeichen für freiheitliche demokratische Gesinnung.

Wer wird Hamburg regieren?

Aus dem von den Grünen propagierten Kopf-an-Kopf-Rennen wurde nichts. Die SPD ist mit 38 - 39 Prozent stärkste Kraft in Hamburg, eine Labsal für die Sozialdemokratie, und wird wohl ihre Koalition mit den Grünen, die ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl auf ca. 25 Prozent verdoppeln konnten, wieder auflegen für die nächste Legislaturperiode.

Absturz der CDU auf 11 Prozent in einer unklaren und turbulenten Zeit, dennoch Oppositionspartei Nr.1. Bei den Parteien DIE LINKE, sicher in der Bürgerschaft, und FDP, wieder Zittern um einen Einzug, eigentlich keine Besonderheiten.