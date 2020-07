Demokratie bedarf der Kommunikation der Bürger und der Auseinandersetzung um einen konsensfähigen oder zumindest kompromisstauglichen Weges. Miteinander reden und argumentatives Ringen - zentraler Pfeiler einer lebendigen Demokratie. Bröckelt dieser Pfeiler? Es ist zu befürchten, auch wenn er noch hält. Aber wie lange noch?



Seit Jahren werden inhaltliche Auseinandersetzungen gemieden. Die Menschen scheuen zunehmend davor zurück, jedenfalls außerhalb des privaten Bereichs. Sie halten sich zurück. Dabei werden sie von einer unsäglichen Entwicklung zurückgehalten. Sie werden sanktioniert und oftmals geächtet. Die Gesellschaft hat so längst begonnen, sich nicht mehr zuzuhören. Statt miteinander zu reden, Sorgen ernst zu nehmen, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, sind Schubladen mit plakativen Aufschriften eingerichtet worden, in welche die Menschen gesteckt werden. Einmal einsortiert in eine Schublade, hat man kaum mehr eine Chance, gehört zu werden. Deniz Yücel etwa, um einen Vergleich zu wählen, hat keine Chance mehr, in der Türkei gehört zu werden, seitdem er von Erdogan in die Schublade "Terrorist" gesteckt worden ist.

Welche Folgen hat die Entwicklung zu unterbundener Kommunikation? Die Menschen sind nicht anders geworden, haben immer noch ihre Meinungen, äußern sie aber nicht mehr öffentlich, wenn ihnen überhaupt die Möglichkeit dazu gelassen wird. Die Menschen werden in ihre Blasen zurückgeworfen, in denen demokratische Auseinandersetzung ein Fremdwort ist. Das könnte fatale Wirkungen haben, hat es vielleicht schon. Manch einer resigniert womöglich und hält sich aus allem raus, gibt sich auf und begnügt sich mit Privatem - und lässt sich politisch vom Mainstream treiben, der von anderen geprägt wird.

Schaue ich mir das Internetportal Lokalkompass an, so wird kaum mehr kontrovers diskutiert. Das passt in die Entwicklung. Es gibt ohnehin kaum mehr diskussionswillige LK-User. Unverbindliches, Unverfängliches, Nettes, ja, das gibt es. Das politische gesellschaftliche Spektrum allerdings ist weg. Die Linken, die Rechten, sie sind weitgehend weg. Die sachlich harte Auseinandersetzung, sie ist weg. Das Ringen um den richtigen Weg, es ist ziemlich weg.

Die Meinungsbildung und die Demokratie - geschehen sie immer mehr von oben? Aber wer sind die da oben? Eine gesellschaftliche Mehrheit wohl kaum. Ist das die Zukunft der Demokratie in Deutschland?