Danny Hollek hat im Nachklang der "Umweltsau" noch ein mit der "Nazisau" draufgesetzt. Er fühlte sich vom Heiligen Geist beseelt. Hollek hatte wohl ein Gefühl von Pfingsten. Aber was wollte er mit seiner "Nazisau", die er durchs Dorf getrieben hat, wohl sagen? Ich denke, es war nicht satirisch gemeint, sondern sehr ernst. Warum?

Weil nach dem Untergang Nazideutschlands tatsächlich ungezählte nationalsozialistisch aktive Deutsche sich nicht nur unter dem Muff der Talare häuslich eingerichtet hatten, auch überall anderswo in dem neuen Staat der Bundesrepublik Deutschland genauso wie in dem neuen Staat der DDR. Zahllose derer, die Schuld auf sich geladen hatten, wurden nie zur Rechenschaft gezogen.

Es gab aber auch viele, ich behaupte sogar die überwältigende Mehrheit, die man als Dulder oder Mitläufer bezeichnen kann, die nicht in den Widerstand getreten sind, was irgendwo sogar als allzu menschlich anerkannt werden muss. Wir als Nachkriegsgeneration sollten nicht so überheblich sein, zu glauben, wir hätten unsere Familien, uns selbst aufs Spiel gesetzt. Aus einer Demokratie heraus lässt sich vieles leicht behaupten. Die Verhältnisse in einer Diktatur sind andere, so wie sie in der Nazidiktatur andere waren. Und viele der damaligen Dulder und Mitläufer dürften sich nach dem Krieg immens geschämt haben, weshalb so vieles in den Familien einfach verdrängt wurde und nicht zur Sprache kam. Die Aufarbeitung der Nazivergangenheit begann schließlich erst mit den 68ern, legte dann wieder eine Pause ein, bis erst die Neunziger Jahre Transparenz und Gedenken schufen, was bis heute anhält. Dabei hat sich die Verkrampfung im gesellschaftlichen Diskurs bis heute nicht gelöst.

Für diejenigen, die unter Hitler lebten und in der Nachkriegszeit weiterhin im nationalsozialistischen Denken verhaftet blieben, lässt sich Holleks "Nazisau" rechtfertigen. Aber was Hollek bewusst oder unbewusst außer Acht gelassen hat: Diese Menschen leben von wenigen Ausnahmen gar nicht mehr. Dafür hat er aber ausgeteilt und die heutigen Omas, die ich mal stellvertretend für alle Großeltern, vorwiegend Nachkriegsgeborene, zu verunglimpfen versucht, weil er in seiner Blase lebt. Holleks "Nazisau" taugt weder als Satire noch als ernst gemeinte Aussage. Ich, wäre ich eine Oma, bin "allerdings" nur ein Opa, würde Holleks "Nazisau" als Kinderei abtun, die jemandem in seiner Position jedoch nicht passieren darf.

Hätte Hollek die heutigen Neonazis angreifen wollen, und die kann er nach gültiger Rechtsprechung wohl als Nazisäue bezeichnen, so waren die Omas wirklich die falsche Adresse. Und die Neonazis meinte er anscheinend auch nicht.