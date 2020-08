Corona kam in die Welt. Es kam zu Toten, die mit Covid-19 verstarben. Angst griff um sich. Eine Wiederholung der Pest mit seiner verheerenden Wirkung? Die Menschheit reagierte. Auch Deutschland reagierte mit einem Shutdown. Der ist aber schon Geschichte. Was bleibt, sind die "kostengünstigen" effektiven AHA-Regeln. Und was hat Deutschland geschafft? Kaum neue Sterbezahlen mit dem Coronavirus, schon seit Monaten.

Aber dennoch, auch bei Einhaltung der AHA-Regeln: Steigen die Infektionszahlen, wird mit Ansätzen eines neuerlichen Shutdowns reagiert. Hauptamtliche und selbsternannte Berichterstatter berichten sofort, um Quote zu erringen. Und jeder Anstieg der Infektionszahlen lässt derweil die Sirenen heulen. Aktuelle Situation in den Schulen, die den Regelbetrieb unter AHA-Regeln aufgenommen haben: Tritt dort nur ein einziger Infektionsfall auf, werden die Schulen zu Teilen oder gar ganz zeitweise geschlossen. Und welche Schule wird keinen Infektionsfall bereitstellen? Dabei bedeutet Infektion nicht Tod. Die weitaus meisten Infizierten überstehen die Infektion unbeschadet.

Was werden wir in der winterlichen Grippesaison machen? Influenzaviren können auch zum Tod führen. Ihre tödliche Wirkung ist viel weniger auf Vorerkrankungen angewiesen. Werden wir auch dann den Schulbetrieb einschränken, wenn jemand in der Schule positiv auf einen Grippevirus getestet ist? Werden überhaupt Testungen stattfinden?

Über Grippetote oder MRSA-Tote oder andere Gruppen von Krankheitserregern verursachte Tote zu sprechen, ist ziemlich out. Dabei ist tot doch tot. Aber Corona überschattet derzeit alles.

Steigen irgendwo die Infizierungen mit Corona, wird heftigst reagiert ohne Rücksicht auf negative Folgen auf anderen Gebieten. Bei anderen Infizierungen, die womöglich auch tödlich sind, wird gelassen reagiert. Stattdessen wird jede einzelne Coronainfektion zum Alarmfall. Dabei wäre doch eine so genannte Durchseuchung ohne viele Tote wünschenswert. Und Tote gibt's kaum mehr. Aber davon wird nicht mehr gesprochen.

Befinden wir uns vielleicht in einer Phase der Überreaktion, die viel Kollateralschäden anrichtet? Hat sich da womöglich manches auf fatale Weise verselbstständigt?