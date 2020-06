Von Greta hört man kaum etwas, von Fridays for Future nur gelegentlich. Der Klimawandel schafft es aktuell nur am Rande ins Bewusstsein der Menschen. Dieser Umstand ist natürlich dem Coronavirus geschuldet, das alles überlagerte, das während der umfassenden Lockdown-Phase sogar dem Klimawandel entgegenwirkte. Wer allerdings denkt, was aus den Augen und aus dem Sinn ist, sei nicht mehr da, der irrt. Den Klimawandel stören die Themen der Menschen nicht. Er ist unbeirrbar, solange die Menschen nicht gegensteuern. Er macht sich auch durch frühzeitige Flächenbrände bemerkbar, den Lockdown mit seinen Wirkungen völlig ignorierend.

Ein drittes Jahr extremer Trockenheit und großer Hitze deutet sich jetzt schon in Deutschland an, insbesondere am Niederrhein. Seit März werden allerorten die Rasenflächen gesprengt, was früher nur in der Hochsommerzeit angesagt war. Die Böden sind knochentrocken. Daran haben auch die zwischenzeitlichen Regenfälle nichts geändert. Die Landwirtschaft wird's schwer haben, reiche Ernten einzufahren. Und die Felder, Wiesen und Wälder insgesamt? Für sie besteht schon jetzt im Juni erhöhte Brandgefahr. In Rheinberg gab's in den letzten Tagen bereits einige Wiesenbrände, vermutlich verursacht durch jugendlichen Leichtsinn. Aber es wird deutlich, wie feueranfällig Natur und Kulturland schon jetzt sind. Der Reichswald im Kreis Kleve präsentiert sich in bedrohlich trockenem Gewand. Ein einziger Funke, etwa durch eine achtlos weggeworfene Kippe, könnte leicht zu einem verheerenden Flächenbrand führen. Die Feuerwehr steht längst in erhöhter Alarmbereitschaft.