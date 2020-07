Kommunalwahlen 2020 in NRW stehen an.

Liebe Parteien und Kandidaten auf Kommunalebene: Ihr seid gefordert.

Nutzt den Lokalkompass! Anmeldung und Agieren? Kinderleicht.

Am 13.September 2020 sind wir Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten, um unsere künftigen Kommunalparlamente in Gemeinden sowie Landkreisen und die Bürgermeister zu wählen. Bis dahin sind es keine zwei Monate mehr. Aber wo sollen wir unsere Kreuzchen machen? Da, wo wir sie zumeist traditionell machen? Oder sollen wir unsere Beurteilung der Bundespolitik zum Maßstab nehmen? Oder einfach aus dem Bauch heraus entscheiden? Können wir natürlich, aber - wird ein solches Verhalten einer mündigen Wahlentscheidung auf kommunaler Ebene gerecht? Wohl kaum. Kommunalpolitik ist keine Bundespolitik und auch keine Landespolitik. Es geht um unser direktes Wohnumfeld.

Wir Wählerinnen und Wähler sollten bzw. wollen wissen, aus welchen Gründen wir welche Partei, welche Kandidaten wählen. Demokratisches Wahlverhalten darf nicht weitgehend dem Zufall überlassen sein. Wir möchten wohlbegründet unsere Kreuzchen machen. Aber wie kann das gehen?

Ich denke, wir brauchen Rechenschaftsberichte, wir brauchen die Kenntnis der Absichten von Parteien und Kandidaten für ihr künftiges politische Agieren. Dafür brauchen wir keine Plakate an Laternenmasten, dafür brauchen wir keine Kugelschreiber oder andere kleine Geschenke an Wahlkampfständen, dafür brauchen wir Informationen.

Und hier kommt der Lokalkompass ins Spiel, eine Internetplattform, die den Informationsbedarf decken kann. So mögen sich die auf kommunaler Ebene organisierten Parteien und deren Kandidaten aufgefordert fühlen, sich, ihre zurückliegende Arbeit, ihre zukünftige Arbeit hier vorzustellen und auch zur Diskussion zu stellen. Eine Win-Situation für eine lebendige und funktionierende Demokratie.

Also, ihr Parteien und Kandidaten, nichts wie ran an die Buletten!