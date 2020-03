Corona allenthalben. Doch währenddessen verändert sich auch etwas in der Parteienlandschaft. Grüne, DIE LINKE und FDP sind ziemlich untergetaucht, die AfD versucht sich anderweitig im Gespräch zu halten. Die SPD scheint aktuell ein Anhängsel in der GroKo zu sein.

Im Vordergrund stehen derzeit keine Parteien, sondern Personen, in vorderster Front die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Bei denen fokussiert es sich auf Markus Söder (CSU) aus Bayern und Armin Laschet (CDU) aus Nordrhein-Westfalen. Beide profilieren sich im Kampf gegen Corona, wobei Söder der Antreiber ist, und steigern ihre Aussichten auf höhere Weihen. Corona könnte Laschet auf den CDU-Vorsitz spülen und Söder auf die Position des künftigen Kanzlerkandidaten der Union.

Derweil bemüht sich die AFD, aus dem Fokus des Verfassungsschutzes zu geraten, um ihre künftigen Wahlaussichten nicht zu schmälern. Die Partei will, dass der vom Verfassungsschutz beobachtete Flügel sich auflöst, der noch vor Kurzem von Gauland zur Mitte der Partei erklärt würde. Ein taktisches Spielchen, denn von Ausschlussverfahren ist mit einer Ausnahme (Gideon) keinesfalls die Rede, was dazu führen könnte, dass der Flügel in den Untergrund der Partei abtaucht und dennoch wirksam bleibt. Alles recht durchschaubar und wenig glaubwürdig. Dafür bedarf es einer drastischeren Vorgehensweise.