Faire Lebensmittelpreise - das ist zurzeit ein politisches, aber auch gesellschaftliches Schlagwort. Die Bauern stöhnen unter den Umweltauflagen für ihr Wirtschaften und unter den niedrigen Abnehmerpreisen. Und der Lebensmittelhandel? Dem geht's dabei gut. Den Discountern scheint die finanzielle Sonne, und die Verbraucher sorgen dafür, dass sie hell scheint.

Die Politik appelliert an die Verbraucher. Stichwort Wertschätzung der Lebensmittel. Aber was wird denn da von den Verbrauchern erwartet, wenn vergleichbare Lebensmittelqualität einmal billig, einmal teuer zu bekommen sind? Eine Marktwirtschaft ist darauf angelegt, den Preis für Waren, auch für Lebensmittel, zu drücken. Den Verbrauchern von Seiten der Politik den schwarzen Peter zuzuschieben, ist in sich widersprüchlich.

In Wirklichkeit stellt sich bei den Lebensmittelpreisen die Systemfrage. Von unserem System Marktwirtschaft ist das Attribut "sozial" gefordert. Der Staat ist einerseits gefordert, dem freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zu gewähren, andererseits, Gerechtigkeit bzw. Ausgleich zu schaffen. Und das ist gerade angesichts einer globalisierten Welt, die keine Planwirtschaft erlaubt, mehr als schwierig. Der Spagat zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft kann leicht zu Brüchen und Muskelfaserrissen führen.

Ein Dilemma.