Klimawandel, Migration, Corona - große Themen. Das letzte Thema schaffte es in den vergangenen Monaten gar, alles zu überlagern. Die Menschen versanken in Exerzitien, in Nachdenklichkeit über das bisherige Leben, in Absichtserklärungen, aus der Coronakrise zu lernen. Aber jetzt, da Corona keinen Schrecken mehr verbreitet - womöglich ein trügerisches Empfinden, als sei die Coronakrise vorbei -, wird wieder aufgedreht. Ob aus Klimawandel, Migration und Corona nachhaltige Lehren gezogen werden? Uninteressant, so der Eindruck. Es geht um Ankurbelung der Wirtschaft ohne neue Maßstäbe, es geht um alte Mobilität, es geht um Urlaub u.v.m.. Die Menschen wollen ihr altes Leben wieder zurück. Ob alte und immer noch virulente Probleme gelöst sind? Egal. Es geht nur um eins:

The Show Must Go On