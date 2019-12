Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute mit seiner Weihnachtsansprache über die Bildschirme geflittert. Es ging ums Miteinander-Reden, um Streitkultur, um selbstbewusste Bürger, die unsere Demokratie braucht.

In seiner Rede tauchte der rechtsextreme Anschlag auf die Synagoge in Halle auf. Besonderes Augenmerk lenkte er auf die Tür zur Synagoge, die glücklicherweise standhielt und vielen Menschen das Leben rettete.

Steinmeier zu der Tür:

"Diese Tür, diese angegriffene Eingangstür zur Synagoge, sie steht in meinen Augen für noch mehr. Sie steht auch für uns. Sind wir stark und wehrhaft? Stehen wir genügend beieinander und fest zueinander?

Die Antwort, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die geben auch Sie. Sie stehen auf und halten dagegen, wenn im Bus Schwächere angepöbelt werden; wenn jemand, der anders aussieht, beleidigt wird; wenn auf dem Schulhof, in der Kneipe rassistische Sprüche fallen."



Das ist ein Appell an unsere Zivilcourage, an die Wehrhaftigkeit demokratischer Bürger - und der ist gut.

Aber:

Die Worte unseres Bundespräsident unterstellen im Zusammenhang mit Pöbeln, Beleidigen und rassistischen Sprüchen, Opfer sei derjenige, der eine Zuwanderungsgeschichte hat ("der anders aussieht").

Umgekehrt ist das aber genauso, nach meine subjektiven Empfinden sogar noch viel häufiger.

Die damit verbundene gewisse Blindheit des Bundespräsidenten auf einem Auge scheint mir symptomatisch zu sein als Ursache für die Wut mancher Menschen, die dann den Rechtsextremen zugute kommt, die tatsächlich rassistisch sind. Und das ist sehr bedauerlich.



Deutschland hat es nicht mehr nötig, sich an einem historisch bedingten Schuldkomplex abzuarbeiten.