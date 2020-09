Michael Ballweg, Kopf der Bewegung Querdenken, insbesondere der Stuttgarter Bewegung Querdenken 711, Organisator der Augustdemos in Berlin gegen die Coronapolitik. Ballweg kommt friedlich daher, distanziert sich von Links- und Rechtsextremisten, distanziert sich von Gewalt, distanziert sich von dem versuchten Sturm auf das Reichstagsgebäude. Ballweg bewegt Menschen, hat Einfluss. In früheren Beiträgen hat sich der Autor dieses Beitrages für mehr Gesprächsbereitschaft zwischen der deutschen Regierung und der Querdenken-Bewegung ausgesprochen, zumal unmittelbare argumentative Auseinandersetzung konstitutionell für ein demokratisches Gemeinwesen ist. Doch Zweifel werden wach. Ist Michael Ballweg vielleicht doch ein Wolf im Schafspelz?



In seiner Eröffnungsrede auf der Demo am 29.August 2020 fordert Ballweg im Namen der Querdenken-Bewegung die Aufhebung der Coronamaßnahmen. Er geht weiter, indem er die Abdankung der deutschen Bundesregierung fordert. Bis dahin scheint mir alles noch im Rahmen eines demokratischen Staates, auch wenn man seinem Denken widerspricht. Sehr bedenklich wird es allerdings, wenn er die Ablösung des Grundgesetzes durch eine neue Verfassung fordert mit den "Querdenkern" als Köpfe und Organisatoren einer ihnen folgenden verfassungsgebenden Versammlung. Jeder Leser mag sich sein eigenes Urteil bilden. Deshalb hier die entsprechenden Passagen seiner Eröffnungsrede auf der Demo vom 29.August, welche die weitaus meiste Zeit der neunminütigen Rede beanspruchten:

"Und ich stehe hier mit dem Grundgesetz, das uns seit mehr als 70 Jahren die Grundrechte garantiert. Es ist das Beste, was uns bisher passiert ist, aber konnte uns im Jahr 2020 nicht davor beschützen, dass die Regierung sich immer weiter selbst ermächtigt. Aktuell ist die verfassungsgebende Mehrheit eine Mehrheit aus Bundestag und Bundesrat, d.h. die Bevölkerung wird nicht gefragt. Und es gibt im Grundgesetz einen wichtigen Artikel, der bezeichnenderweise auch der letzte Artikel im Grundgesetz ist. Es ist Artikel 146: 'Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.

Deshalb starten wir heute damit, uns eine eigene Verfassung zu geben, die diese Schwächen behebt und die Macht an uns, die Menschen, zurückgibt. Die Verfassung soll sich der Souverän geben und nicht Bundestag und Bundesrat. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass meine Stärke darin liegt, Menschen zu vereinen. Deshalb bin ich frohen Mutes, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Ihr steht heute hier, weil ihr nicht mehr wollt, dass euch jemand sagt, wie ihr zu leben und zu denken habt. Und wir sind die verfassungsgebende Versammlung. Ich rufe alle Menschen bundesweit auf, nach Berlin zu kommen und gemeinsam mit uns an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Wir haben hier ideale Voraussetzungen geschaffen. Es gibt mehr als 60 Lkw-Bühnen, auf denen wir den Debattenraum öffnen und frei von Vorurteilen diskutiert und gesprochen werden darf. Das Querdenken-Camp ist für 14 Tage angemeldet. Und auf der Hauptbühne wird es dann immer wieder eine Tag-Zusammenfassung der Ergebnisse geben. ... Und ich rufe hiermit die Polizei auf, unsere verfassungsgebende Versammlung zu schützen."

Manch einer mag denken: Was erlauben Strunz?! Aber mit Lustigkeit und Narretei hat das nicht unbedingt zu tun. Ballwegs Worte hören sich jedenfalls nicht an nach einem Aufbegehren gegen oder eine Abrechnung mit der Coronapolitik, sondern eher nach einem Sturz des Systems der Bundesrepublik Deutschland.

Quelle der Zitate:

https://www.youtube.com/watch?v=AYpTb-2rwnY