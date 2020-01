Die ganze Welt spricht über das Coronavirus 2019-nCoV. Hysterie und Panik scheinen sich auszubreiten. Dabei wird immer wieder drauf hingewiesen, dass die Familie der Grippeviren (Influenca) wesentlich gefährlicher ist. Und dabei versetzt die Grippegefahr kaum jemanden in Panik.

Weltweit vom Coronavirus infiziert sind bislang 8100 Menschen, in China gibt es bislang 170 Tote. Im Vergleich zu Grippeopfern marginale Zahlen. Die Welt reagiert aber, als stünde das Überleben der Menschheit auf dem Spiel: In China sind 50 Millionen Menschen praktisch kaserniert worden, Russland hat seine Grenze nach China geschlossen, auf einem Kreuzfahrtschiff vor Italien dürfen die Passagiere aufgrund eines Verdachtsfalls nicht von Bord, Deutschland will deutsche Staatsbürger aus China ausfliegen, Atemschutzmasken sind in vielen Teilen Deutschlands ausverkauft, weltweit wichtige Veranstaltungen werden bis auf Weiteres abgesagt bzw. verschoben und ... und ... und... .

Die Verhältnismäßigkeit der Reaktionen auf das Auftauchen von 2019-nCoV scheint nicht gegeben. Dass da Verschwörungstheorien Türen und Tore geöffnet werden, Fake-News die Runde machen, die im www schnell Verbreitung finden - wen wundert's?

Aber auch bei aller Immunität gegenüber Verschwörungstheorien bleibt der Verdacht:

Da stimmt doch was nicht!