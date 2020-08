Durch die Ausstellung der Alltagsmenschen in Rheinberg hat die Wittener Künstlerin Christel Lechner genauso wie ihr Kunstprojekt einen gewaltigen Satz auf der Bekanntheitsskala gemacht. Als vor der eigentlichen Eröffnung einige der Betonfiguren Vandalen zum Opfer fielen, gingen die Alltagsmenschen schon durch alle Gazetten. Die Ausstellung im öffentlichen Raum entpuppte sich alsbald als Publikumsmagnet. Und jetzt gibt's wieder Neues von den Alltagsmenschen zu berichten. Protestler haben sie instrumentalisiert für ihre Botschaften.

Am Wochenende wurden einigen der Alltagsmenschen in der Rheinberger Altstadt Schilder umgehängt mit Botschaften wie "Homeless Alltagsmenschen matter" oder "Handicapped Alltagsmenschen matter". Der Rheinischen Post gegenüber bekannte sich eine Gruppe namens "Alletagewiderstand" zu der Aktion, verblieb allerdings in der Anonymität. In dem Schreiben betonte die Gruppe ihren Respekt vor der Künstlerin und ihrer Arbeit, wertet sie aber zugleich ab, indem sie die ausschließliche Zurschaustellung "weißer, alter, wohlgenährter" Menschen an den Pranger stellt. Das entspräche nicht den Rheinberger "Realitäten". Die Protestler vermissen unter den Alltagsmenschen beispielsweise Wohnungslose, Schwule, Lesben, Behinderte und Andersfarbige.

Die Protestaktion kann als Ausweitung der "Black lives matter"-Bewegung begriffen und in den großen Zusammenhang der Political Correctness gestellt werden, könnte zugleich durch die Instrumentalisierung eines Kunstwerks zumindest in den Bereich der Grenzwertigkeit geraten.

Jedenfalls stellt sich die Frage: Ist die Protestaktion okay - oder nicht?