Deutschland genauso wie die Welt versuchen in Sachen Coronavirus, Infektionsketten zu unterbrechen. Zweck: Die Infektion darf nicht die älteren Menschen mit Vorerkrankungen erreichen. Denn die haben dem Coronavirus wenig entgegenzusetzen, die übrigen Menschen anscheinend sehr wohl. Wie weit können, wie weit müssen Kontakte unterbunden werden?



Italien ist jetzt schon eine Sperrzone. Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sind geschlossen. Quarantäne ist weit verbreitet. Ministerpräsident Conte lässt jetzt bis auf Apotheken und Supermärkte alle Läden zwei Wochen lang schließen. Womöglich macht Italiens Vorgehensweise Schule. Bei allen Einschränkungen dürfte ein wirtschaftliches Desaster vorprogrammiert sein. Das Volkseinkommen und damit das Einkommen vieler Einzelner wird schwinden. was aktuell gar nicht zur Diskussion zu stehen scheint, dabei könnte Coronavirus bei der aktuellen politischen Praxis Lehmann in den Schatten stellen. Aber warum geht man dieses Risiko ein? Weil man die Älteren mit Vorerkrankungen schützen will. Ein ehrenhaftes Anliegen auf Kosten wirtschaftlicher Prosperität.

Ich stelle mir die Frage, ob diese immensen Kosten, die sich jetzt schon andeuten, nicht besser direkt statt indirekt eingesetzt werden könnten. Wäre es ein ganz neuer Ansatz, die gefährdeten älteren Menschen mit Vorerkrankungen direkt zu schützen, indem man sie in Quarantäne schickt und sie dabei bestens versorgt? Das verspräche langfristig natürlich nur dann Erfolg, wenn sich die Infektion durch Coronavirus irgendwann einmal totlaufen würde oder gar medizinische Mittel gegen das Coronavirus gefunden würden.