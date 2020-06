Monika Meurs, Redaktionschefin des WochenMagazins Moers, in ihrer prominenten Erste-Seite-Kolumne der Printausgabe diese Woche zur Corona-App:

"Big Brother war einmal, jetzt kommt die Corona-App. Die App soll jetzt nach etwa sechswöchiger Entwicklungszeit freigeschaltet werden und helfen, Corona-Infektionsketten schneller zu erkennen, nachzuverfolgen und damit die Ansteckungsgefahr zu durchbrechen.

Aha. Also, man soll sozusagen dokumentieren, mit wem man wann in Kontakt getreten ist. Das macht dann ganz automatisch dieses Handy. Hochinteressant. Nicht, dass man eh schon transparent genug ist, jetzt auch noch sowas. Nach EC-Karten-Check, Kundenkarten und vielfältigen anderweitigen "Überwachungs-Möglichkeiten" könnte es durchaus sein, dass Corona nun eine weitere Alibi-Funktion erfüllt. Nun, der Zweck heiligt die Mittel.

Da lob ich mir doch Zettel und Stift, indem ich einfach abends mal kurz (für mich selbst) protokolliere, mit wem ich was unternommen, mit wem ich gesprochen habe und wo ich unterwegs gewesen bin.

Und Obacht: Diese Liste lege ich unter meine Fußmatte, die damit "Schlüsselfunktion" erfüllt. Denn: Die hat auch eine App(likation).