Rheinberg ist lebenswert. Verwahrlosungssymptome wie in den Ballungsräumen sind nicht oder kaum zu spüren. Zugezogene empfinden einfach nur Idylle. Ein Wohnort zugleich als Urlaubsort? Vieles spricht dafür: Romantische Altstadt, die Sommer sind trocken und warm, die Winter inzwischen sehr mild. Außen- und Innentemperaturen sind zurzeit nicht sehr weit voneinander entfernt. Die Heizkosten sind gering. Und dabei befinden wir uns an der Monatswende Januar/Februar, früher eine fast garantiert eiskalte Zeit. Die Menschen sind zufrieden, sprechen weniger über den Klimawandel als im Sommer. Und ein Wintereinbruch ist weiterhin nicht in Sicht.

Dabei weist der aktuelle Winter genauso wie die vorherigen Winter mehr als deutlich auf den Klimawandel hin, aber wir haben keinen Anlass zu stöhnen. Inzwischen ähnelt der Wetterverlauf bei uns auffällig stark dem Wetterverlauf am Mittelmeer. Fürs mediterrane Klima typisch sind heiße, trockene Sommer und milde, feuchte Winter. Worin unterscheidet sich diese Typisierung von unserem aktuellen und mehrjährigen Wetterverlauf? Derzeit sehe ich keine signifikanten Unterschiede.

Die Zone des subtropischen mediterranen Klimas scheint sich nach Norden zu verschieben bzw. auszubreiten. Für unser Leben in Rheinberg eine Bereicherung, mögen wir denken. Angenehmer Klimawandel halt. In Zukunft das Rossbreitenhoch über uns? Urlaubszeit ohne Anfahrtsweg? Toll! Für viele Menschen bei uns ein Zugewinn. Also was lamentieren über den Klimawandel?

Gut, die Landwirtschaft wird zunehmend Probleme bekommen. Geringere Erträge, die Notwendigkeit für mehr Bewässerung. Womöglich muss sich die Landwirtschaft auf neue Produkte umstellen. Unsere traditionellen landwirtschaftlichen Produkte kommen vielleicht in Zukunft aus nördlicheren Ländern. Ein Umbruch bahnt sich an. Und in den Ländern rund ums Mittelmeer, afrikanische, asiatische und europäische Länder? Länder der Desertifikation, der Wüstenausbreitung, über die in Zukunft der trockene Nordostpassat hinwegbraust? Menschen setzen sich womöglich in Bewegung Richtung Norden. Bleibt die Hoffnung, dass das gutgeht.

Und unsere Wälder, die großen CO2-Speicher? Sie dürften nachhaltige Probleme bekommen. Die Böden sind oberflächlich mit Feuchtigkeit gesättigt, aber viele Bäume sind auf Feuchtigkeit in mehreren Metern Tiefe angewiesen. Die gibt es aber nicht. Dafür waren unsere winterlichen Niederschläge zu gering. Unsere Wälder dürften sich ändern - ändern müssen.

Klima- und Vegetationszonen sind in Bewegung. Unterdessen genießen wir milde Winter und Sommer mit Urlaubsfeeling. Wer hat da Untergangsstimmung? Wer glaubt da an "How dare you"? Die Wahrheit wird in der Mitte liegen.